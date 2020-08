Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta segunda, 10 de agosto

O dólar comercial abriu em queda nesta segunda-feira (10). Às 9h10, a moeda era vendida a R$ 5,41. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, é cotado a R$ 5,72.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,58. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação média de R$ 5,97.

Relatório desta semana do Boletim Focus, do Banco Central, segue na expectativa que o dólar comercial feche 2020 em R$ 5,20. A projeção é de queda para os próximos anos, com R$ 5 em 2021 e R$ 4,80 em 2022 e 2023.