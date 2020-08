Pernambuco: Chacina mata cinco e fere 12, incluindo mulheres e crianças

Na noite deste domingo (9), a cidade de Ipojuca, na região metropolitana de Recife, foi palco de uma chacina que tirou as vidas de três homens e duas mulheres, além de ferir mais 12 pessoas.

O incidente ocorreu em dois diferentes locais, por volta das 23h30. As informações são do repórter Cacá Barbosa, da BandNews FM. Entre os feridos, estão um adolescente e uma criança de apenas 11 anos; ainda, uma adolescente de 17 anos morreu no local.



Os tiros foram disparados em um comércio de espetinhos, localizado em uma praça do bairro de Rurópolis. Em seguida, a polícia acredita que os mesmos criminosos seguiram para um imóvel na rodovia PE-60, onde executaram mais dois homens adultos.

Os atiradores chegaram a ser perseguidos pelos policiais, porém conseguiram fugir pela PE-42, saindo do município. Em entrevista à emissora local TV Jornal, o delegado Joaquim Braga afirma que os criminosos estavam em dois carros – um Ford Ka branco e um Citröen cinza -, e que podem ter sido gravados por câmeras de segurança.

Segundo Braga, a motivação do crime ainda não é claro, e acredita-se que os culpados não tenham tido um alvo específico. "Eles não chegaram lá declarando que iam fazer justiça no nome de ninguém, apenas começaram a atirar aleatoriamente", conta.

Os feridos foram encaminhados para diferentes unidades de saúde, e um deles – Gilson Lima, um adulto – tem estado grave.