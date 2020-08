Pesquisadores brasileiros desenvolvem teste de baixo custo para covid-19

Pesquisadores brasileiros trabalham em um novo método para diagnóstico da covid-19 envolvendo inteligência artificial. O projeto, apoiado pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), foi publicado na plataforma medRxiv e aguarda revisão por pares.

O sistema, desenvolvido por estudiosos da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e da USP (Universidade de São Paulo), seria capaz de reconhecer um padrão de moléculas característico da doença em amostras de plasma sanguíneo. Também é possível identificar pacientes com maior risco de desenvolver sintomas graves, como insuficiência respiratória.

“Nos testes feitos para validar a metodologia, conseguimos diferenciar as amostras positivas e negativas com um acerto de mais de 90%. Também fizemos a diferenciação entre casos graves e leves com acerto em torno de 82%. Agora, estamos iniciando o processo de certificação junto à Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]”, conta o professor da Unicamp Rodrigo Ramos Catharino, coordenador da pesquisa.

Uma vez aprovado, o exame pode custar apenas R$ 40 por amostra, metade do preço de custo do RT-PCR, considerado o mais seguro para a detecção do coronavírus Sars-CoV-2, responsável pela doença. Nos testes, participaram 728 indivíduos ,sendo 369 com diagnóstico confirmado.