Previsão do tempo: Domingo em São Paulo tem névoa pela manhã e sol à tarde

Depois de um sábado que teve declínio da temperatura no fim do dia, o domingo (9) em São Paulo deve continuar com clima seco, repetindo o padrão desta semana, de tardes ensolaradas e quentes.

A madrugada, no entanto, é aberta e fria, com temperatura média de 13ºC, a mínima registrada no dia. Por isso, a tendência é que a manhã comece nublada, graças à condição favorável para formação de névoa úmida. Ao longo do dia, no entanto, o sol predomina, com temperatura máxima de 25°C, com índices de umidade do ar entre 30% e 80%.

Umidade do ar

Como os níveis de umidade do ar têm chances de ficar abaixo de 30%, há potencial para formação de queimadas e incêndios florestais no estado todo. A qualidade do ar também fica comprometida.

As informações são do CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo).