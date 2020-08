Entregador ofendido por morador de condomínio explica o caso: 'Cuspiu em mim'

O Melhor da Tarde desta sexta-feira, 7, repercutiu o vídeo em que um morador de condomínio agrediu verbalmente um motoboy. Em entrevista à Catia Fonseca e Alex Sampaio, o entregador Matheus Pires explicou o que aconteceu.

"Eu fui fazer uma entrega para ele e, quando cheguei lá, comentei com ele que os motoboys não gostavam muito dele porque ele era sempre sem educação com a gente. Eu falei num tom de brincadeira e ele não gostou disso", explicou Matheus.

"No vídeo, você vê algumas coisas, porém aconteceu muito mais. Ele me chamou de preto, de favelado e cuspiu em mim", completou. No vídeo, o motoboy não reage às agressões verbais e aos insultos, mantendo se calmo. Matheus explicou para Cátia que pensou na criação que seus pais deram e também na religião.

"Muitas vezes, quando passamos por essas situações, agimos de forma violenta. Se eu fizesse alguma coisa contra ele, eu que estaria sendo prejudicado. Sinto muito orgulho [da forma que agi]. Imagina alguém cuspir em você? Sinto orgulhoso de ter essa oportunidade de fazer os motoboys serem bem vistos na sociedade", afirmou.

Catia Fonseca concordou que o motoboy deveria ficar orgulhoso da própria postura e deu um conselho. "Acho que você deveria entrar com um processo contra ele, porque só assim algumas pessoas aprendem", aconselhou. O morador do condomínio foi identificado, levado para prestar depoimento na polícia e solto após familiares alegarem que ele tem problemas psicológicos.