Dia de Sorte 340: veja números sorteados neste sábado, 8 de agosto

O Dia de Sorte 340 deste sábado (8) pode pagar um prêmio de R$ 1,4 milhão ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas – ou sortudos! As apostas ficam abertas até as 19h, e o sorteio começa às 20h.

Os números de hoje são:

04 – 07 – 16 – 17 – 20 – 27 – 28

O Mês da Sorte é:

6 – JUNHO

Último concurso do Dia de Sorte

No sorteio anterior do Dia de Sorte (concurso 339), ninguém levou o prêmio principal, que acumulou. Outras 59 apostas acertaram seis dezenas e levaram R$ 2,7 mil. Há ainda premiações fixas para quem acertar 5 ou 4 dezenas – R$ 20 e R$ 4, respectivamente. Clique aqui para conferir os números.