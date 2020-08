Alunos serão testados na volta às aulas no estado de São Paulo

Na manhã deste sábado, 08, Jean Gorinchteyn, Secretário Estadual da Saúde, falou com exclusividade à Rádio Bandeirantes e deu informação sobre a volta às aulas em São Paulo. De acordo com ele, na próxima semana o governo deve decidir se a testagem de alunos será feita alguns dias antes da reabertura das escolas ou logo nos primeiros dias do retorno.

O Secretário de Saúde do Estado de São Paulo explica que, se for constatado algum caso de coronavírus, todos que tiveram contato com o aluno serão investigados. A decisão acontece após, nesta semana, o governo definir que as aulas poderão ser retomadas no dia 7 de outubro nas cidades que ficarem 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo.

Foi dada a opção para escolas públicas e particulares retomarem atividades de reforço escolar a partir de 8 de setembro. O secretário afirma que essa ida opcional à escola no mês que vem dará aos pais a possibilidade de se sentirem seguros para o retorno definitivo.

A princípio, a data de volta às aulas seria 8 de setembro, mas o governo estadual adiou por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus.