Agências da Caixa abrem neste sábado para beneficiários do Auxílio e FGTS Emergencial

Parte das agências da Caixa Econômica Federal estão abertas neste sábado (8) para o atendimento dos beneficiários do Auxílio e do FGTS Emergencial. Ao todo, são 770 agências abertas no Brasil e o funcionamento será até o meio-dia. A relação com os endereços abertos está no site caixa.gov.br

De acordo com calendário da Caixa, os nascidos entre janeiro e abril podem realizar o saque em dinheiro do Auxílio Emergencial, já os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro devem retirar o FGTS Emergencial. Mais de quatro milhões de pessoas já podem fazer o saque do auxílio.

Quem teve o pagamento negado, pode fazer uma contestação pelo site da Dataprev: consultaauxilio.dataprev.gov.br. O canal é recomendado para os que tiveram o acesso negado por problemas no cadastro ou depois de atualizar dados pessoais.

Mais de 438 mil cadastros estão em fase de reanálise no país, segundo a Caixa Econômica Federal.