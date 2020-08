Previsão do Tempo: ar seco e grande amplitude térmica no fim de semana em SP

A estabilidade atmosférica se mantém nos próximos dias, sem previsão de chuvas, porém com madrugadas frias e temperaturas mais agradáveis durantes as tardes.

Confira a previsão do tempo para este fim de semana, baseada nas estimativas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Sábado (8) terá predomínio de sol, céu claro e termômetros em torno dos 12°C na madrugada. A temperatura máxima deve atingir valores em torno dos 26°C e as menores taxas de umidade do ar por volta dos 30% nas horas mais quentes. Não há previsão de chuvas.

O padrão atmosférico se mantém no domingo (9), que deve ter uma madrugada com poucas nuvens e termômetros em torno dos 13°C. Ao longo do dia, predomínio de sol e máxima prevista de 25°C com índices de umidade do ar entre 30% e 85%. Mais uma vez o dia termina sem previsão de chuvas.

Especial atenção aos índices de umidade do ar, que devem registrar valores próximos à abaixo dos 30% nos próximos dias. Essa condição de tempo seco eleva o potencial para a formação de queimadas e incêndios florestais, além de interferir significativamente na qualidade do ar.