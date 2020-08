Capital paulista continua na fase amarela do Plano São Paulo

A cidade de São Paulo vai seguir na fase amarela do plano de flexibilização da quarentena por mais uma quinzena. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7) durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Esta é a décima atualização do Plano São Paulo, apresentado pelo governo estadual considerando dados de ocupação de leitos de UTI e número de novos casos, mortes e internados por covid-19. A capital paulista está na fase amarela desde o dia 29 de junho.

Considerando os critérios para a classificação, a cidade de São Paulo está com os seguintes dados:

Ocupação de leitos de UTI para pacientes com covid-19: 60,1% (verde)

Leitos para pacientes com covid-19 para cada 100 mil habitantes: 31,3 (verde)

Variação média de casos: 0,90 (verde)

Variação média de internações: 0,90 (amarela)

Internações de pacientes com covid-19 para cada 100 mil habitantes: 68,5 (amarela)

Variação média de óbitos: 1,18 (laranja)

Óbitos de pacientes com covid-19 para cada 100 mil habitantes: 6,8 (laranja)

Na Grande São Paulo, a sub-região Oeste, formada por Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, volta a etapa laranja, acompanhando a sub-região leste. Os demais municípios, assim como São Paulo, seguem na amarela.

Veja também:

Equipe do Instituto Butantan se prepara para viajar à China

São Paulo adia retorno das aulas presenciais para outubro



Resultados positivos no interior

Em todo o estado, oito regiões passaram para a fase amarela, ao lado de Sorocaba e da Baixada Santista. São elas: Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José da Boa Vista e Taubaté. Com isso, 86% da população paulista já está na terceira etapa de flexibilização da quarentena.

Na fase vermelha, que permite apenas o funcionamento do comércio essencial, continuam apenas as regiões de Franca e Registro. Já São José do Rio Preto avança para a fase laranja, ao lado de Barretos e Presidente Prudente.

O novo período da quarentena começa neste sábado (8) e vai até o dia 23 de agosto. No dia 21, uma nova atualização do Plano São Paulo será anunciada. Já regiões que apresentarem piora nos dados podem ser rebaixadas para fases anteriores a qualquer momento.