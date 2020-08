Avião que caiu na Índia fazia repatriação pós-pandemia; ao menos 20 morreram

A imprensa indiana reporta ao menos 20 mortes no acidente de avião em Calicute, no Estado de Kerala, nesta sexta-feira (7). De acordo com o jornal Hindustan Times, que cita autoridades locais, até o momento foram socorridos 123 feridos, 15 deles em estado grave.

O avião fazia parte da missão de repatriação "Vande Bharat", e transportava cidadãos que haviam sido barrados em outras nações ou retornavam ao país pós-quarentena em terras internacionais.

A entrada ou saída de outros países têm sido dificultada por medidas de quarentena e fechamento de fronteiras durante a pandemia do novo coronavírus.

As viagens internacionais de e para a Índia, de fato, estão suspensas até o dia 31 de agosto. No entanto, assim como ocorre ao redor do mundo, os viajantes podem alegar motivo de urgência para ir para outro país – tendo que comprovar a situação – ou podem retornar para seu país-natal.