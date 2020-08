Nota de R$ 200 é falsificada sem nem ter sido lançada

Mal foi anunciada e já é alvo de falsificações. As notas falsas da cédula ainda não lançada de R$ 200 foram vistas em circulação em um comércio popular de Madureira, zona norte do Rio de Janeiro.

A falsificação rapidamente foi parar na internet e viralizou. As cédulas falsas têm o desenho do lobo-guará, animal escolhido para ilustrar as novas notas.

O Banco Central mostrou preocupação com o caso e reforçou que as notas verdadeiras só entrarão em circulação mês que vem, em data ainda não definida, após uma solenidade de lançamento.

As notas foram anunciadas para atualizar o valor do real e suprir o aumento da demanda por dinheiro vivo, causado pelo pagamento do auxílio emergencial na pandemia de coronavírus. Falsificar dinheiro é crime, com pena prevista de três a 12 anos de prisão.