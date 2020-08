Uma equipe do Instituto Butantan se prepara para viajar à China para visitar os pesquisadores que desenvolvem a vacina contra o coronavírus. Os brasileiros firmaram uma parceria com a Sinovac, que vai produzir a dose, e testes já são realizados no Brasil.

Segundo a colunista da BandNews FM Mônica Bergamo, a viagem ainda não ocorreu por um problema. A China exige que viajantes que desembarcam no país fiquem 14 dias de quarentena, nos hotéis, antes de pisar nas ruas. A medida, rigorosa, busca evitar que estrangeiros levem a Covid-19 de volta ao país.

De acordo com Mônica Bergamo, os pesquisadores buscam alternativas junto às autoridades chinesas, já que não poderiam se ausentar por tanto tempo do Brasil.

A orientação aos viajantes que precisam ir à China é também fazerem o teste de PCR cinco dias antes da viagem, para saber se estão contaminados.