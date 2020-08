Prefeitura de Guarulhos oferece testes rápidos para covid-19

Até o final do mês, a Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, oferecerá mutirões e agendamentos de testes rápidos para identificar o novo coronavírus em pessoas que tiveram contato com pacientes infectados.

Motoristas de transporte público, entregadores de aplicativo de delivery e trabalhadores da segurança pública também podem solicitar o teste.

LEIA MAIS:

Pós reabertura, bares e restaurantes faturam só 10% da receita anterior à pandemia

Capital paulista continua na fase amarela do Plano São Paulo

Os exames são feitos a partir de uma amostra de sangue, colhida com uma picada no dedo. O resultado sai em cerca de 15 minutos.

É possível agendar um horário para atendimento nas unidades básicas de saúde (UBS) do município.

Nesta sexta-feira (7), um mutirão de atendimento ocorreu no Bosque da Maia, entre 9h e 15h. Os próximos ocorrerão no mesmo horário, em diferentes pontos da cidade. Confira as próximas datas e locais:

13 e 14 de agosto – Terminal de Ônibus da Vila Galvão

20 e 21 de agosto – Terminal de Ônibus Pimentas

27 e 28 de agosto – Supermercado Comercial Esperança (estrada Guarulhos Nazaré, 4.201, Jardim São João)

Para ser atendido, basta levar um documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).