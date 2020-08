Secretário estadual Alexandre Baldy é preso em operação da Polícia Federal

O secretário estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, foi preso na manhã desta quinta-feira (6) em operação da Polícia Federal. A investigação busca desarticular um conluio entre empresários e agentes públicos, que tinham por finalidade contratações dirigidas, especialmente na área da saúde.

A ação cumpre seis mandados de prisão e 11 de busca e apreensão na capital paulista e outras quatro cidades – São José do Rio Preto (SP), Petrópolis (RJ), Goiânia (GO) e Brasília (DF). Até o momento, três pessoas foram presas, incluindo Baldy o médico da Fiocruz Guilherme Franco Netto. Um homem preso em Goiânia ainda não teve a identidade revelada.

As acusações se baseiam em delações de ex-diretores da OS (Organização Social) Pró-Saúde, responsável pela administração de diversos hospitais pelo Brasil. Eles atestam o pagamento de propina para agentes públicos, que em troca favoreceriam a organização em contratos na área da saúde.

Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Os presos vão responder pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo o MPF (Ministério Público Federal), foi criado um esquema de caixa dois, com superfaturamento dos contratos no Rio de Janeiro – responsáveis por metade do faturamento nacional da OS – e em Goiás. Na época, Alexandre Baldy era secretário de Indústria e Comércio do estado do centro-oeste.

A ação é um desdobramento das operações Fatura Exposta e SOS, que apuram desvios de dinheiro dos cofres públicos do Rio, repassados a uma OS (Organização Social) que administra diversos hospitais no Brasil. A operação desta quinta, nomeada Dardanário, faz referência aos agentes de “negócios”, atravessadores que intermediavam as contratações dirigidas.

Além das prisões e buscas, o MPF solicitou e a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de bens em valores que ultrapassam R$ 12 milhões. O Metro Jornal deixa o espaço aberto para manifestações das defesas dos acusados.

Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos afirmou que sua sede foi alvo da operação, mas ressaltou que a investigação não tem relação com a gestão atual do governo de São Paulo. "A pasta colaborou junto à PF enquanto estiveram no prédio. Após as buscas, nenhum documento ou equipamento foi levado pela Polícia Federal."