Previsão do tempo: calor e ar seco seguem predominando nesta sexta em SP

O tempo segue seco e estável nos próximos dias, com poucas mudanças nesta sexta-feira (7) em relação ao restante da semana.

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, as temperaturas entram em gradativa elevação, mas as madrugadas ainda devem ser frias.

Ainda, é preciso manter atenção especial para os índices de umidade, que podem atingir valores críticos no período das tardes. A combinação de ar seco e falta de chuva favorece a concentração dos poluentes e a propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar nos grandes centros urbanos.

Na sexta-feira (07) o tempo segue ensolarado com temperaturas baixas durante a madrugada e em elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 12ºC, no início do dia, e máximas que podem chegar aos 26ºC durante a tarde.

A umidade relativa do ar deve atingir valores em torno dos 30% e não há previsão de chuva.