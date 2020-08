Preço de geladeira e fogão pode ficar mais barato, diz Guedes

A proposta de reduzir a cobrança de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre itens da linha branca barateará produtos como geladeira e fogão, disse na quarta-feira (5) o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em audiência na Comissão Mista da Reforma Tributária, ele afirmou que a proposta beneficia a população de menor renda e pode ser bancada com o tributo sobre pagamentos eletrônicos.

“Muitos preços vão até cair quando nós abordamos nossa reforma como um todo. Os senhores vão ver que [a reforma] envolve queda de IPI, sim. Para melhorar o poder aquisitivo das classes mais baixas. Então vai ter fogão caindo 10% de preço. De repente, geladeira caindo de preço também”, declarou Guedes.

A desoneração parcial do IPI para produtos da linha branca tem como objetivo reduzir a resistência do Congresso Nacional ao novo tributo sobre transações eletrônicas. O ministro negou que a proposta, que deve ser anexada às sugestões de emenda à Constituição que tramitam na comissão mista, represente a recriação da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira).

Até agora, o governo enviou ao Congresso apenas a fusão do PIS (Programa de Integração Social) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) na CBS (Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços), com alíquota de 12%.