Olavo de Carvalho acusa 'comunistas' de fecharem sua conta no PayPal

Olavo de Carvalho, guru ideológico de parte da direita brasileira, afirmou nesta quarta-feira (5) que sua conta no PayPal – plataforma de pagamentos virtuais – foi abruptamente fechada. O ocorrido inviabilizaria pagamentos de seus cursos, oferecidos online.

O astrólogo especulou, em suas redes sociais, que a ação teria sido coordenada por seus opositores. "Eis o tipo de debate democrático que os comunistas praticam: tanto se esforçaram, que conseguiram fechar a minha conta do Paypal", escreveu em seu Facebook.

Em resposta ao guru, seguidores sugeriram diversas outras formas de pagamento virtual, e comprometeram-se a continuar a apoiá-lo ideológica e financeiramente. Outros sugeriram boicote ou processo judicial ao PayPal em resposta ao suposto bloqueio de conta.

Carvalho segue aceitando pagamentos via Pag Seguro. Ao jornal O Estado de S. Paulo, a plataforma PayPal não entrou em especificidades sobre o caso do astrólogo, mas afirmou estar comprometida a "revisar diligentemente qualquer usuário" para garantir que os serviços da empresa sejam usados de acordo com "política de uso aceitável".

O anúncio feito por Olavo de Carvalho do fechamento de sua conta do Paypal ocorre após uma série de alertas feitos à empresa pelo Sleeping Giants Brasil, versão brasileira de um movimento que alerta empresas quando sua publicidade é veiculada em sites que veiculam desinformação ou conteúdo racista.