Número de eleitores idosos aumenta e o de jovens cai, diz TSE

Dados sobre o perfil do eleitor brasileiro, divulgados na quarta-feira (5) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), também refletem os mais recentes estudos populacionais que mostram que a população brasileira está envelhecendo.

Segundo o levantamento, o número de eleitores jovens, entre 16 e 17 anos, caiu de 2,3 milhões para pouco mais de 1 milhão na comparação entre 2016, ano da última eleição municipal, para 2020, quando a população voltará às urnas para escolher prefeitos e vereadores.

Já o número de eleitores com 70 anos ou mais pulou de 11,3 milhões para 13,5 milhões no mesmo período. Vale lembrar que o voto é facultativo para os dois grupos.

A tendência já vinha sendo observada pelo TSE nos últimos anos. “Esses números documentam e comprovam, de maneira relevante, um certo envelhecimento da população brasileira”, afirmou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, durante apresentação virtual.

Quem são os eleitores do Brasil?

De acordo com o TSE, nos últimos quatro anos, o eleitorado do país cresceu 2,6%. O número de brasileiros aptos a votar passou de 144 milhões, em 2016, para 147,9 milhões, em 2020.

A maioria do eleitorado é formada por mulheres (52,4% do total), que somam 77,6 milhões – ou 7,4 milhões a mais do que o número de homens. Quanto ao nível de escolaridade, as fatias mais preponderantes mostram que o eleitor tem o ensino médio completo (25,4%) ou o ensino fundamental incompleto (24,1%).

As faixas etárias com mais representantes reúnem o público com idades entre 25 e 29 (10,2%), 30 e 34 (10,4%) e 35 e 39 (10,7%).

As eleições municipais estão marcadas para o próximo dia 15 de novembro. O segundo turno será no dia 29 do mesmo mês.

Votação pode ter horário ampliado

Segundo o ministro Luís Roberto Barroso, o TSE estuda ampliar o horário de votação em pelo menos uma hora para evitar aglomerações em razão do novo coronavírus. Na última eleição, as seções funcionaram entre 8h e 17h. Um período específico para o voto dos idosos também é discutido.