Avenida Jornalista Roberto Marinho terá ciclofaixa; obras começam nesta quinta

A avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul, é outra via importante da cidade de São Paulo que ganhará uma ciclofaixa. Nesta quinta-feira (6), começam as obras na via, com previsão de inauguração em dois meses.

A estrutura seguirá por toda a extensão da avenida, de quase 5 km. A ciclofaixa fará conexões com a malha cicloviária da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, além de passar pela estação Campo Belo, da linha 5-Lilás do metrô, e o parque do Chuvisco.

No futuro, a faixa exclusiva para ciclistas também passará por estações do monotrilho da linha 17-Ouro, ainda em construção, e da futura ciclofaixa da avenida Pedro Bueno, que faz parte do Plano Cicloviário do município.

As obras começam com o recapeamento da pista da avenida Jornalista Roberto Marinho em seu trecho inicial, na altura da ponte Octavio Frias de Oliveira, sentido Jabaquara. Depois, será feita a reforma de guias e sarjetas e o novo desenho das faixas de rolamento.

Nesta semana, a prefeitura deu início à construção da ciclofaixa da avenida Rebouças, que terá 3,4 km de extensão e vai ligar a região da avenida Paulista e rua da Consolação, no centro, com a avenida Faria Lima, na zona oeste. A obra também deve ser entregue em dois meses.