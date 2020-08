Caminhoneiro é detido por vídeo em que dirige com corpo fora do veículo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) deteve, no início da noite de quarta-feira (5), um caminhoneiro de 23 anos que viralizou nas redes sociais com vídeo que aparece com mais da metade do corpo para fora do veículo.

Nas imagens, feitas no domingo (2) na BR-060, entre Brasília e Goiânia, ele dança e coloca uma das mãos para cima, enquanto controla o volante com a outra. Apenas uma perna e parte do ombro e peito do motorista estão dentro do veículo.

O proprietário da carreta, quando soube do episódio, bloqueou o veículo, que era rastreado, em um posto de combustíveis em Rio Verde (GO). De acordo com a PRF, foi solicitado apoio para a retirada do jovem – o veículo foi devolvido ao dono.

Ao fazer uma vistoria no caminhão, a polícia encontrou pequenas porções de maconha. O jovem confirmou seus atos no vídeo e afirou que teria tido um “surto de loucura”. Ele foi levado a uma delegacia, onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência). Assista ao vídeo do flagrante: