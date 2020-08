Suspeito de participar de ataque em Botucatu é preso em São Paulo

Os policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um suspeito de ter participado dos ataques a agências bancárias em Botucatu (SP), na última quinta-feira, 30.

Leia mais:

ONU pede reabertura das escolas para evitar ‘catástrofe geracional’

Japão afirma que Olimpíada acontecerá mesmo sem vacina contra coronavírus

O homem foi preso em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, e na casa dele foram encontrados mais de R$ 20 mil em dinheiro. Ao menos quatro cédulas apresentavam sinais de chamuscamento. No aparelho celular dele foi encontrado um mapa do deslocamento até Botucatu (SP). Ele foi autuado por organização criminosa.

Nesta terça-feira, 04, a TV Band obteve imagens exclusivas da quadrilha dentro de uma joalheria, que fica próxima a uma das agências atacadas no município do interior paulista. As câmeras mostram os homens fortemente armados e mascarados.