Mega-Sena 2286: veja os números sorteados nesta quarta, 5 de agosto

A Mega-Sena 2286 desta quarta, dia 5 de agosto, pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões – valor confirmado antes do sorteio. Confira os números sorteados e veja se você foi o vencedor!

Resultado da Mega-Sena 2286:

09, 21, 30, 41, 42, 43

Outras loterias:

Mega-Sena 2286

Lotofácil 2003

Quina 5332



No sábado (1º), duas pessoas levaram o prêmio principal, dividindo R$ 23 milhões. Muitos apostadores faturaram um ótimo dinheiro com os prêmios menores do concurso 2.285. Segundo a Caixa Econômica Federal, 160 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 16 mil cada. Outras 8 mil fizeram a quadra e ficaram com R$ 458. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.