Previsão do tempo: São Paulo continua morna e seca nesta quinta-feira

O tempo segue inalterado nesta quinta-feira (6), na esteira de diversos dias ensolarados e secos em São Paulo. A umidade do ar continua cair, mas as temperaturas não sobem tanto, apesar da permanência do céu claro e com sol na região.

A previsão do tempo é baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Em mais um dia sem previsão de chuva, a taxa de umidade do ar segue em queda, com a mínima atingindo até 32% nos momentos mais quentes desta quinta-feira. A combinação de ar seco e falta de chuva favorece a concentração dos poluentes e a propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar nos grandes centros urbanos.

Na madrugada, o frio continua, com formação de névoa úmida e céu mais nublado no começo do dia. O sol passa a predominar logo pela manhã, e as temperaturas sobem até atingir seu pico durante a tarde.

Os termômetros variam entre a mínima de 11ºC, no começo do dia, e uma máxima de 24ºC durante a tarde.