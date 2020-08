Máscara de canela para acabar com a acne de uma vez por todas!

Acne é um dos problemas mais comuns que afetam nosso rosto. Há várias razões pelas quais ela aparece, mas, independentemente das causas, está claro que é feio e muitas vezes chega ao ponto de limitar nossas relações sociais.

Este problema terrível é um surto de bolas de gordura em nossa pele. A menos que vamos a um especialista em dermatologia, muito raramente encontramos uma solução. A autoestima fica baixa e o rosto, marcado.

Não se preocupe. O portal Nueva Mujer ensina como preparar e usar uma máscara de canela com a qual você pode dizer adeus à acne.

Máscara contra a acne

Ingredientes

2 colheres (chá) de canela

1 colher (chá) de suco de limão

2 colheres (chá) de mel

Modo de preparo e uso

Coloque a canela, assim como o suco de limão e o mel em uma tigela pequena. Mexa todos eles até ficar homogêneo.

Em seguida, com a pele completamente limpa e seca, prossiga para aplicar a máscara. Ao aplicá-la, faça massagens suaves com as pontas dos dedos. Desta forma, você ajuda a circulação do sangue e, consequentemente, remove o excesso de gordura.

Deixe a máscara de acne agir por 45 minutos. Então lave o rosto com água fria.

Propriedades

Canela é uma das maiores armas naturais para iluminar seu rosto. Mas, além disso, possui propriedades antibacterianas e desinflamatórias que são extremamente eficazes no combate ao aparecimento de acne. Também diminui os sinais de envelhecimento.