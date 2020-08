3 remédios caseiros para impedir a queda de cabelo por estresse

Vivemos em uma época em que várias situações podem nos levar a sentir um pouco de estresse, e além de problemas de saúde, a estética também é prejudicada por causa da queda de cabelo. Mas, como em muitos casos, pode ser resolvido com remédios caseiros.

“O estresse certamente pode contribuir para a queda de cabelo porque pode afetar os níveis hormonais”, diz o médico Patrick Angelos para o portal Nueva Mujer. “Qualquer número de eventos estressantes pode levar à queda de cabelo, embora, nesses casos, ela cresça com o tempo.”

Remédios caseiros para queda de cabelo por estresse

Óleo de jojoba

De acordo com o Times of India, o óleo de jojoba pode ser usado para hidratar folículos capilares no couro cabeludo, reparando e prevenindo a queda de cabelo. Além disso, o óleo ajuda as células a se reproduzirem mais rapidamente. Use este tratamento aplicando algumas gotas de óleo e massageie as raízes do seu cabelo. Deixe descansar por 15 minutos, depois lave.

Babosa

A babosa ajuda a acalmar o couro cabeludo danificado pelo estresse e cria um ambiente nutritivo para as células florescerem. Também limpa a gordura que entope os folículos capilares. Basta massagear o gel ao longo de seu couro cabeludo até que você sinta uma sensação de frescor.

Suco de cebola

O teor de enxofre da cebola promove a circulação sanguínea, o crescimento do colágeno, contrariando os danos causados pelo estresse no couro cabeludo. Para usar este remédio, misture uma cebola com uma xícara de água e massageie o couro cabeludo com a mistura por 15 minutos. Em seguida, enxágue com shampoo normal.