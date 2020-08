SP: Homem é preso após agredir mulher, que segurava o filho no colo

Um homem foi preso após agredir a mulher em Guaianases, na zona leste de São Paulo. As agressões foram flagradas por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o homem identificado como Júlio Roberto Muniz, dando vários socos, pontapés e puxões de cabelo em Iris Guido Pereira. As informações são do repórter Igor Calian, no 1º Jornal.

A confusão começou logo após a festa de aniversário de um dos filhos de Iris, no domingo, 02. O casal teria passado a noite brigando dentro de casa. Na manhã desta segunda-feira, 03, Júlio teria falado que sairia de casa e Iris comemorou. Ele voltou a agredi-la e as câmeras de segurança flagraram o momento. Ela estava com o filho do casal no colo. Após sair de casa, a Polícia Militar foi acionada e ele foi preso.

Um outro detalhe que chama atenção é o fato de uma vizinha, identificada como Talia Karoline Farias, que teria ajudado a separar a briga apareceu morta. “Segundo testemunhas alguns vizinhos tentaram defender a mulher. Durante essa intervenção, eles não sabem dizer se a vítima entrou em óbito em decorrência das agressões ou por outro motivo”, disse o Sargento Vegas, que atendeu a ocorrência. A polícia segue investigando e buscando novas imagens que possam ou não relacionar o caso com a morte de Talia.