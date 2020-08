Timemania 1519: veja os números sorteados nesta terça, 4 de agosto

A Timemania 1519 desta terça (4) pode pagar um prêmio de R$ 8,5 milhões ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas– ou sortudos! Confira o resultado abaixo e descubra se você foi o vencedor!

Resultado da Timemania 1519:

02, 10, 18, 34, 47, 61, 75

TIME DO CORAÇÃO: Palmeiras/SP (50)

Outras loterias:

Lotofácil 2002

Quina 5331

Lotomania 2097

Timemania 1519

Dupla Sena 2113

Dia de Sorte 338

No sorteio anterior da Timemania (concurso 1518), ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio principal acumulou. Quatro apostas fizeram seis dezenas e ficou com R$ 28,4 mil. Já 158 pessoas levaram R$ 1 mil acertando cinco dezenas. Clique para ver o resultado.