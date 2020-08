Previsão do Tempo: São Paulo terá sol nesta quarta-feira

O cenário não muda entre esta terça e quarta-feira (5). Enquanto a umidade do ar continua a cair, o céu claro e ensolarado provocam sensação de calor apesar das temperaturas amenas na capital paulista.

A previsão do tempo é baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

O dia começa com névoa úmida e o já rotineiro frio da madrugada, com a mínima temperatura do dia atingindo 11ºC. Com o amanhecer, a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar, contribuindo para a chegada do calor. Haverá tarde seca e ensolarada na região.

A temperatura máxima está prevista para 24ºC à tarde; neste período, a umidade atinge seu ponto mínimo, com taxa de apenas 35%.

Não há previsão de chuva para momento algum desta quarta-feira.