Prefeitura interdita 21 bares durante o último fim de semana em São Paulo

A prefeitura interditou 21 bares na cidade de São Paulo apenas no último fim de semana. A maioria fica na zona leste e funcionava além das 17h ou com capacidade de público superior à permitida.

Outra cena cada vez mais comum na cidade tem sido a realização de baladas em casas noturnas. Na zona sul, por exemplo, no último sábado, 01, um espaço no bairro do Brooklin estava lotado de jovens.

Em vídeos publicados nas redes sociais é possível ver muita gente dançando lado a lado, sem máscara, e compartilhamento de narguile. Profissionais que organizam essas festas têm divulgado na internet eventos às quartas, sábados e domingos.

A cidade de São Paulo está na fase 3 da flexibilização, em que baladas em casas noturnas continuam proibidas.

Ao todo, a prefeitura de São Paulo já interditou 885 estabelecimentos por descumprimento das regras da quarentena. Cerca de 55% são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias.