Obras da ciclofaixa da avenida Rebouças começam nesta terça

A Prefeitura de São Paulo começa nesta terça-feira (4) a implantar uma ciclofaixa na avenida Rebouças, na zona oeste da cidade. A obra começa com a reforma das guias, na pista sentido bairro, na altura da Rua Minas Gerais.

O modelo escolhido para a ciclofaixa da avenida Rebouças é o mesmo da rua da Consolação: uma faixa para as bicicletas em cada sentido da via, colada na calçada da direita. Especialistas ouvidos pela reportagem da Rádio Bandeirantes aprovam a escolha da avenida para receber a via exclusiva para bicicletas, mas afirmam que a prefeitura precisa evitar cometer erros observados em outras faixas exclusivas para bicicletas da cidade.

A nova estrutura terá 3,4 km e fará conexão com faixas para bicicletas de vias importantes, como as avenidas Paulista, Henrique Schaumann, Brasil, Faria Lima e a rua da Consolação. Também vai integrar estações de metrô das linhas 4-Amarela, 2-Verde e 1-Azul, além do terminal Pinheiros de ônibus. A previsão de entrega é de 60 dias.

