Novas imagens de assalto em Botucatu mostram bandidos em joalheria

Novas imagens de ataque a bancos em Botucatu (SP) mostram os bandidos, que levaram pânico para o município, dentro de uma joalheria, localizada próxima a uma das agências bancárias em que eles agiram na madrugada da última quinta-feira, 30. As informações são do repórter Igor Calian, no Bora SP.

Até o momento cinco pessoas foram detidas, quatro mulheres e um homem, que podem estar ligados à quadrilha. A polícia acredita em duas possibilidades da motivação dos assaltos: tentativa de resgate de fugitivos ou apoio médico.