Militares brasileiros em missão no Líbano não foram atingidos pela explosão, diz Marinha

Uma explosão na região portuária de Beirute, capital do Líbano, nesta terça-feira (4), preocupou a Marinha do Brasil. Um grupo de militares brasileiros está em missão no local, compondo a Força Tarefa Marítima (FTM), monitorando potenciais conflitos entre o território libanês e Israel.

De acordo com a Marinha, que divulgou nota logo após o incidente, "todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da MB estão bem e não há feridos [no grupo]".

Os brasileiros trabalham como parte da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) na fronteira israelense, além de apoiar ações do governo libanês no sul do país.

O Ministério da Saúde local informou que centenas de pessoas ficaram feridas após a explosão. Nas redes sociais, moradores relatam que janelas de edifícios e de casas estilhaçaram.

"A Fragata Independência encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local onde ocorreu a explosão. Outras informações serão passadas tempestivamente", afirma outro trecho da nota da Marinha.

Segundo a agência de notícias estatal, a fonte da explosão foi um incêndio em um armazém de fogos de artifício perto do porto, mas as causas não foram esclarecidas.