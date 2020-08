Embaixada brasileira no Líbano é atingida em explosão; não há notícia de feridos

A forte explosão na capital libanesa nesta terça-feira (4) impactou também a Embaixada no Brasil, localizada distante da região portuária.

De acordo com o jornalista Jamil Chade, o incidente também danificou a casa de um dos diplomatas brasileiros em Beirute, Roberto Salone.

Ainda não há informações sobre feridos na Embaixada; segundo o governo, o expediente no local já teria sido encerrado, e apenas o edifício foi danificado. "Não há, até o momento, notícia de cidadãos brasileiros mortos ou gravemente feridos", afirma.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz solidarizar-se com o povo e o governo do Líbano pelas vítimas das explosões, e que acompanha com atenção os acontecimentos.

"O Itamaraty seguirá acompanhando a situação por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, em coordenação com a Divisão de Assistência Consular em Brasília", afirma o comunicado. O governo ainda afirma que "está pronto para prestar a assistência consular cabível."

Ainda, a embaixada brasileira em Beirute disponibilizou um número de telefone para possíveis informações sobre a situação.