Brasil registra mais 51 mil casos e atinge total de 2,8 milhões infectados pela covid-19

O Brasil voltou a registrar mais de 50 mil novos contágios em apenas 24 horas entre segunda (3) e terça-feira (4). Após baixas no final de semana, o ritmo acelerado de crescimento de casos e mortes foi retomado hoje.

Com 51.768 novas infecções contabilizadas nesta terça, o país atingiu 2.801.921 casos da doença no acumulado total. A soma já se aproxima do terceiro milhão de infectados, consolidando o Brasil como segundo país mais afetado pela pandemia.

Os dados foram computados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), atualizado diariamente às 18h a partir dos registros de cada secretaria estadual.

Além das novas infecções, foram 1.159 vidas perdidas para a covid-19 nas últimas 24 horas. O total já ultrapassa 95.819, num ritmo que possibilita a chegada à macabra marca de 100 mil mortes nos próximos dias.

Enquanto a taxa de letalidade cai lentamente (hoje em 3,4%), as taxas de mortalidade e incidência sobem rapidamente, chegando a 45,6 mortos e 1.333,3 infectados pelo vírus a cada 100 mil habitantes do país.

O Estado de São Paulo segue líder absoluto em número de casos e mortes, com 575.589 e 23.703, respectivamente. Em seguida, vêm Ceará (179.341 casos e 7.806 mortes), Bahia (175.389 casos e 3.678 óbitos) e Rio de Janeiro (168.911 casos e 13.715 mortes, com altíssima taxa de letalidade em relação aos demais Estados).