Cataratas do Iguaçu reabrem nesta terça ao público

O Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as famosas cataratas, será reaberto nesta terça-feira (4) ao público.

Outras atrações e serviços turísticos de Foz do Iguaçu já haviam sido retomados em 10 de junho, mas foram fechados por conta do aumento do número de casos de Covid-19 no Paraná.

Leia mais:

PF cumpre mandados em operação contra fraudes nos Correios

Novas imagens de assalto em Botucatu mostram bandidos em joalheria

A reabertura do Parque Nacional do Iguaçu será gradual. Na primeira fase, poderá receber visitantes de terça-feira a domingo, das 9h às 16h.

O circuito turístico estará aberto, menos a estação Porto Canoas, que abrange o Restaurante Porto Canoas, lanchonete, joalheria, loja, café, localizados no final da Trilha das Cataratas, que permanecerá fechado por medida de segurança.

Todo o público será recepcionado no Centro de Visitantes, onde funcionários farão a medição de temperatura e passarão orientações a respeito de medidas de segurança, como o uso obrigatório de máscaras dentro do parque e a manutenção de um distanciamento mínimo entre as pessoas.

As medidas de sanitização do circuito turístico, de acordo com a administração do parque, foram reforçadas, atendendo às exigências do Ministério da Saúde.

Serão permitidos no máximo 350 visitantes por hora, e será necessário agendar o dia e o horário da visita na hora da compra do ingresso, obrigatoriamente pelo site.