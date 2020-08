Covid-19: América Latina ultrapassa marca de 5 milhões de casos

A covid-19 já deixou mais de cinco milhões de infectados na América Latina, região do continente americano que inclui 20 países, incluindo o Brasil.

Ainda segundo dados dos governos nacionais que compõem o grupo, foram mais de 202 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Na região, a pandemia demora a dar sinais de arrefecimento, com curvas epidemiológicas ainda preocupantes em todas as nações.

O Brasil segue sendo o país mais afetado entre todos os latino-americanos, líder em casos e mortes. Dos cinco milhões de infectados na América Latina, mais de 2,75 milhões são brasileiros. A maior parcela de mortes também é brasileira: até esta segunda (3), dados oficiais apontavam um total de 94.665 óbitos pela doença.

Na sequência, aparece o México com 443.813 infectados (6º no mundo) e com 48.012 mortes (3º no ranking global). Fechando o top-3 está o Peru com 433.100 contaminados (7º no mundo) e contabiliza 19.811 falecimentos (9º no mundo).

Além de líder latino-americano, o Brasil também é segundo lugar na lista de países com mais casos e mortes em todo o mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos.

No mundo, conforme dados do Centro Universitário Johns Hopkins, são 18.316.072 casos de Covid-19 e 694.715 vítimas.