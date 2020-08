Hacker de 17 anos é responsável pela maior invasão na história do Twitter, diz polícia

Autoridades norte-americanas prenderam, na última sexta (31), três suspeitos de coordenar a maior invasão hacker da história do Twitter.

Os acusados são o norte-americano Nima Fazeli, de 22 anos; um britânico de 19 anos, Mason Shepard; e o suspeito de chefiar o ataque, um adolescente de 17 anos chamado Graham Ivan Clark.

O jovem hacker, residente de uma cidade portuária na Flórida, EUA, responderá por 30 crimes, incluindo falsidade ideológica e fraude organizada.

Divulgação/Tampa Bay Police

Em 15 de julho, contas verificadas de destaque na rede social foram violadas, incluindo as dos bilionários Jeff Bezos, Bill Gates e Elon Musk, e a do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Empresas e celebridades também foram visadas pelos hackers; a conta oficial da Apple, Uber e do aplicativo CashApp, bem como os rappers Kanye West e Wiz Khalifa, tiveram suas contas infiltradas, com postagens sendo feitas sem suas autorizações.

No golpe, os hackers chegaram a postar textos pedindo bitcoins para os usuários nas contas de Musk e Obama, tendo roubado pouco mais de US$ 110 mil em bitcoins.

A empresa estima que 130 contas verificadas foram alvo da invasão, sendo que 45 foram violadas de fato.



No mesmo dia, o Twitter decidiu bloquear as postagens de todos os usuários verificados na plataforma – o selo é garantido a personalidades e empresas cuja identidade é reconhecida pela rede social, incluindo celebridades, políticos, marcas e jornalistas. As publicações foram liberadas no mesmo dia, após horas de suspensão.