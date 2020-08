SP reabre mais quatro parques estaduais nesta segunda; veja lista

O governo estadual reabriu, nesta segunda-feira (3), mais quatro parques na Grande São Paulo que foram fechados em março devido à pandemia de covid-19. Desde o meio de julho, já são 14 áreas verdes que voltam a ser frequentadas pelo público.

Veja a lista de espaços reabertos:

• Manoel Pitta (ou parque Belém) – zona leste – desde 3/8;

• Ecológico do Guarapiranga – zona sul – desde 3/8;

• Ecológico Várzea do Embu-Guaçu – desde 3/8;

• Gabriel Chucri (ou parque da Lagoa) – Carapicuíba – desde 3/8;

• Juventude; zona norte – desde 20/7;

• Alberto Löfgren (ou parque Horto Florestal) – zona norte – desde 20/7;

• Jequitibá – Cotia – desde 20/7;

• Jacuí – zona leste – desde 20/7;

• Biacica – zona leste – desde 20/7;

• Jardim Helena – zona leste – desde 20/7;

• Villa-Lobos – zona oeste – desde 13/7;

• Candido Portinari – zona oeste – desde 13/7;

• Água Branca – zona oeste – desde 13/7;

• Ecológico do Tietê – zona leste – desde 13/7.

Entre as regras para a utilização dos parques estaduais estão o uso obrigatório de álcool em gel, disponível em totens, além de máscaras. Bebedouros só podem ser usados para encher copos ou garrafas e estão permitidas apenas atividades físicas individuais.

Outros espaços, como o Zoológico de São Paulo, o Zoo Safári e o Jardim Botânico, também retomaram suas atividades. Nestes, com venda de ingressos, é possível fazer uma visita aos fins de semana e feriados. As unidades de conservação do Jaraguá, Cantareira (Núcleo Pedra Grande) e Caminhos do Mar requerem agendamento de horário de, no mínimo, 24 horas.

Veja também:

Casamentos em cartórios de São Paulo caem pela metade com pandemia

Ciclovia da marginal Pinheiros é reaberta após mais de quatro meses