Agentes de segurança do metrô de SP começam a usar câmeras no uniforme

Agentes de segurança do metrô de São Paulo começam a usar câmeras de monitoramento no uniforme. Até o fim de outubro, todo o efetivo de 1.200 homens e mulheres das linhas 1, 2, 3 e 15 deve estar preparado para utilizar o equipamento.

Os agentes vão passar por um curso preparatório presencial e à distância. A câmera é do tamanho de um celular, e parecida com a que passou a ser usada por PMs.

O aparelho tem carga para funcionar durante 12 horas e precisa ser acionado para começar a gravar. Quando o botão é pressionado, as imagens de 1 minuto antes também são registradas.

Um protocolo foi criado para definir quando o agente será obrigado a gravar, explica o chefe de segurança do metrô, Raphael Fernandez. À Rádio Bandeirantes, ele disse que um dos casos é quando se percebe que a situação pode fugir de controle.

Ainda de acordo com o chefe de segurança do metrô, o objetivo da câmera no uniforme é evitar conflitos.