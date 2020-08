Procon-SP alerta para golpe com perfis falsos do órgão de defesa ao consumidor

O Procon-SP alerta para um golpe nas redes sociais que utiliza o nome do órgão de defesa do consumidor para conseguir controlar contas de WhatsApp. Ao menos seis perfis do Instagram já foram identificados.

De acordo com a fundação, os criminosos acessam os perfis oficiais do Procon-SP na internet e procuram consumidores que fizeram comentários na plataforma com reclamações contra empresas e serviços. Depois, entram em contato e pedem dados pessoais, como telefone e nome completo.

Assim, os golpistas podem solicitar ao WhatsApp que envie um código de sincronização do aplicativo com um novo aparelho celular. A vítima é levada a acreditar que se trata de um código do próprio órgão, e cede os dígitos.

A conta no WhatsApp é bloqueada no aparelho original e criminosos tem acesso aos contatos e conversas da vítima, podendo aplicar novos golpes. Um deles é se passar pela pessoa e pedir dinheiro emprestado para familiares e conhecidos.

De acordo com o secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capez, os casos encontrados já foram encaminhados à polícia para investigação. “O consumidor deve ficar atento ao endereço oficial e desconfiar quando for solicitado seus dados pessoais, já que a fundação não pede essas informações por meio de suas redes sociais”, afirmou.

Os perfis oficiais do Procon-SP são @proconsp no Facebook e Instagram; @proconspoficial no Twitter. O site do órgão é o procon.sp.gov.br.