Previsão do tempo: céu claro e temperaturas amenas nesta terça em SP

Ao longo desta semana, o tempo fica cada vez mais seco e continua estável na capital paulista e cidades ao redor. As madrugadas seguem frias, porém as temperaturas ganham elevação ao longo do dia, com pico durante a tarde.

A previsão do tempo é baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.



Nesta terça-feira (4), o sol volta a predominar durante todo o dia em São Paulo. Logo pela manhã, o céu claro dá espaço para elevação das temperaturas. À tarde, o clima ensolarado contribui para o tempo seco, com taxa de umidade do ar chegando a 35% nas horas mais quentes do dia.

A máxima prevista para a terça é de 24ºC, enquanto a mínima deve chegar até 11ºC durante madrugada. Não há previsão de chuva para momento algum do dia.