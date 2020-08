Novo currículo escolar terá 12 opções de cursos e entrará em vigor em 2021

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o governo irá implementar, a partir de 2021, o novo currículo escolar do ensino médio com 12 opções de cursos para os alunos do Estado.

Segundo Doria, a mudança será feita de forma gradual, a partir da primeira série do ensino médio, e conforme as diretrizes da Lei do Novo Ensino Médio, aprovada em 2017. São Paulo é o primeiro Estado brasileiro a aprovar a mudança.

"O objetivo é criar uma escola que dialogue com a realidade atual da juventude, que se adapte às necessidades dos estudantes e os prepare para viver em sociedade e enfrentar os desafios de um mercado dinâmico", afirmou o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Doria anunciou também que a ex-secretária de Educação de Goiás e ex-deputada federal Raquel Teixeira passará a integrar os quadros da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.