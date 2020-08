CIEE: Vagas de estágio e aprendiz voltam a crescer em junho

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) registrou aumento no número de vagas de estágio e aprendizagem pela primeira vez desde o início da pandemia. O mês de junho teve crescimento de 99,34% no número de novas vagas de estágio e 101,48% de aprendizes se comparado ao de abril, primeiro mês afetado totalmente por medidas de restrição referentes ao isolamento social.

Se considerado o primeiro semestre deste ano, a retração nos estados administrados pelo CIEE São Paulo – 20 estados mais o Distrito Federal – foi de 35,8% na abertura de novas vagas de estágio e 34,5% no caso da aprendizagem, na comparação com mesmo período do ano passado.

Apesar da alta incidência de casos da covid-19, o estado de São Paulo foi o que apresentou a menor retração na criação de oportunidades em relação ao primeiro semestre do ano anterior: queda de 16,1% na criação de vagas para estagiários e 23,4% de aprendizes.

A região Norte teve queda de 37% no número de vagas para estagiários e 36,6% de aprendizes. Já o Nordeste teve decréscimo de 27,9% em vagas de estágio e 49,6% de aprendizagem. A região com a maior retração foi o Centro-Oeste, com queda de 42,6% no número de oportunidades para estágio e 48,2% para aprendizes.

Os dados não incluem os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de Pernambuco.