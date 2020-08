Mesmo com permissão para retorno, escolas particulares seguem fechadas no Rio

As escolas particulares de ensino fundamental permanecem fechadas nesta segunda-feira (3), mesmo após autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Justiça do estado para a retomada de aulas presenciais, suspensas desde março.

Segundo levantamento do Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do Município do Rio de Janeiro, feito nesta manhã, não foi constatado retorno das atividades in loco em nenhuma das escolas existentes na cidade.



A permissão foi dada no dia 20 para classes dos 4º, 5º, 8º e 9º anos, e foi mantida apesar de ação movida no domingo (2) pelo Ministério Público e a Defensoria Pública do RJ contra a retomada.

O Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região informou que a categoria está em greve, confirmada em assembleia no sábado (1º). A entidade disse, ainda, que teve notícia de apenas uma escola retornando com os alunos de forma presencial, na Freguesia de Jacarepaguá.