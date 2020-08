Avenida Rebouças terá ciclovia ligando Paulista à Faria Lima

A avenida Rebouças, que liga as avenidas Paulista, no centro, e Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste, vai ganhar uma ciclovia. As obras terão início nesta terça-feira (4) e a previsão de implantação é de dois meses.

Serão 3,4 km de extensão, com as faixas montadas à direita das pistas – tanto no sentido centro quanto bairro. Para isso, guias e sarjetas ao longo do percurso precisarão ser adaptadas. Atualmente, já são duas faixas para veículos e um corredor exclusivo para ônibus e táxis.

Veja também:

SP reabre mais quatro parques estaduais nesta segunda; veja lista

Ciclovia da marginal Pinheiros é reaberta após mais de quatro meses

Após ser finalizada, a ciclovia fará ligação com estruturas já disponíveis nas avenidas Paulista, Henrique Schaumann, Brasil e Brigadeiro Faria Lima. O trajeto também acompanha várias estações da linha 4-Amarela do metrô – Paulista, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima e Pinheiros.

As obras fazem parte do Plano Cicloviário da Prefeitura de São Paulo, que prevê um total de 676 km de vias exclusivas para o transporte alternativo, com 173,5 km de novos trechso e 310 km de reparos na malha existente – o investimento será de R$ 325 milhões.

Durante a intervenção, a avenida Rebouças, conhecida por ser uma das mais congestionadas da cidade, terá sinalização e reforço de equipes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) para auxiliar no trânsito.