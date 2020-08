Dupla Sena 2112: veja os números sorteados neste sábado, 1º de agosto

A Dupla Sena 2112 vai pagar neste sábado, dia 1º de agosto, um prêmio de R$ 17,5 milhões ao apostador que acertas as seis dezenas no primeiro sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Dupla Sena 2112:

1º Sorteio

04, 17, 19, 26, 30, 41

2º Sorteio

10, 13, 20, 23, 45, 46

Outras loterias:

Mega-Sena 2285 – prêmio de R$ 23 milhões

Quina 5329 – prêmio de R$ 1,6 milhão

Timemania 1518 – prêmio de R$ 8,2 milhões

Dupla Sena 2112 – prêmio de R$ 17,5 milhões

Dia de Sorte 337 – prêmio de R$ 250 mil

No concurso anterior, de quinta (30), ninguém levou o prêmio principal do primeiro ou do segundo sorteio. 88 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 67 no segundo. Eles levaram, respectivamente, R$ 3,1 mil e R$ 3,7 mil.