Motorista bêbado e sem CNH causa acidente e mata 5 pessoas em Peruíbe

Um motorista bêbado e sem habilitação causou um acidente que deixou cinco pessoas mortas em uma rodovia de Peruíbe, litoral paulista, na madrugada deste sábado (1º).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um homem, a bordo de um Mitsubishi Pajero em alta velocidade, bateu de frente com um Fiat Uno, ocupado por cinco pessoas. Todos que estavam dentro do Uno morreram no local: três homens, uma mulher e uma criança.

Veja também:

Previsão do tempo: domingo em São Paulo será ensolarado e com ar seco

São Paulo supera 550 mil casos de covid-19, com 23 mil mortes; veja balanço

O motorista da Pajero confessou aos policiais que não tem habilitação para dirigir e que tinha bebido três latas de cerveja. Além disso, ele pegou o carro emprestado.

Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em que foi atendido, o médico confirmou que o homem havia ingerido bebida alcoólica. Depois de liberado do hospital, o motorista foi preso.

Os corpos das cinco vítimas foram encaminhados ao IML de Praia Grande. O caso será registrado na Delegacia Sede de Peruíbe.