Facebook bloqueia mundialmente contas de aliados bolsonaristas investigados pelo STF

O Facebook informou, neste sábado (1º) que bloqueou mundialmente as contas de militantes bolsonaristas investigados pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes.

Moraes ordenou que a rede social bloqueasse não só as contas dos investigados no Brasil, mas também aquelas que estivessem visíveis em outros países. Na sexta-feira (31), Moraes ampliou a multa e intimou o presidente da empresa no Brasil caso as contas não fossem bloqueadas em todo o mundo.

O Facebook explicou que, diante da ação do ministro, decidiu acatar a ordem, mas ressaltou que vai recorrer. Na nota, a rede social afirmou que a ordem judicial é extrema, que representa riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e gera conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo.

Mas, que devido ao que chamou de "ameaça de responsabilização criminal" de um funcionário do Facebook Brasil, não tiveram outra alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas. Devem seguir bloqueados os perfis das seguintes pessoas: