Brasil tem quase 93,6 mil mortes por covid-19; veja balanço de sábado

O Ministério da Saúde divulgou, no início da noite deste sábado (1º), os números atualizados da pandemia de covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2, no país. O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com mais casos e óbitos confirmados, apenas atrás dos Estados Unidos.

Nas últimas 24 horas, o país teve 45.392 novos casos da doença diagnosticados. No total, 2.707.877 estão ou já foram infectados – 1.865.729 pessoas se recuperaram. Ainda segundo o ministério, foram confirmadas 1.088 novas mortes comparado ao balanço anterior, de sexta-feira (31). Com isso, o total de óbitos por covid-19 chega a 93.563. A letalidade da doença no Brasil é de 3,5%.

Com os dados deste sábado, o Brasil fecha a 31ª Semana Epidemiológica de notificação com 313.364 novos casos, uma média de 44.766 por dia, e 7.114 novas mortes, média de 1.016 por dia. Esta é a sétima semana consecutiva que a média diária de óbitos fica acima dos mil.

O estado de São Paulo segue com o maior número de casos e óbitos por covid-19 – são 552.318 diagnosticados e 23.236 óbitos. No portal oficial do Ministério da Saúde para o acompanhamento da pandemia, é possível ver os dados por estado e a evolução da doença por semana epidemiológica.